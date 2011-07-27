Ціна реалізації скрапленого газу на аукціоні УМВБ знизилася на 6,2%

Середня ціна реалізації скрапленого газу 26 липня на аукціоні № 41УТН на Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ) знизилася на 6,2%, або на 557,87 грн., порівняно з попереднім аукціоном, до 8513,34 грн. за тонну з ПДВ. Про це УНІАН повідомили в прес-центрі УМВБ.

У повідомленні наголошується, що на аукціоні були реалізовані 6,205 тис. тонн скрапленого газу на загальну суму 52 млн 825,275 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, середня ціна реалізації скрапленого газу 19 липня на аукціоні № 40УТН на УМВБ знизилася на 11,4%, або на 1165,15 грн, порівняно з попереднім аукціоном, до 9071,21 грн за тонну з ПДВ.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України своєю постановою від 4 квітня 2000 року ввів обов'язковий продаж видобутої в Україні нафти, газового конденсату, скрапленого газу і побутового вугілля на аукціонах з 1 травня 2000 року.