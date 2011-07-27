Уряд активізує підтримку реалізації проектів з енергозбереження

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив членам уряду активізувати підтримку реалізації проектів з енергозбереження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

М. АЗАРОВ сказав, що впровадження енергозберігаючих технологій продиктовано, перш за все, існуючими цінами на газ для України. Він також зазначив, що зростання ціни на газ також негативно відбивається на зовнішньоторговельному балансі Україні.

«У нас негативне зовнішньоторговельне сальдо, левову частку цього дефіциту сформувало зростання цін на газ і нафту. Кому ми повинні дякувати за це - всім добре відомо. Кабальна формула ціни на газ продовжує визначати для Україні постійне зростання цін на газ. Тому в центрі уваги уряду має бути планомірна робота по зниженню енергоємності економіки. Це завдання не одного року, проте, багато що можна зробити вже сьогодні», - сказав М. АЗАРОВ.

Також прем'єр доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі до вересня підготувати і подати на розгляд уряду програму підтримки експорто- та імпортозаміщення.