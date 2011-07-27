Німецька компанія побудує в Тернопільській області біогазову установку за 5 млн. євро

Німецька компанія «Штірль Техніка Установок» побудує в Тернопільській області біогазову установку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Тернопільської обласної держадміністрації, про це голову ТОДА Валентина ХОПТЯНА під час спільної зустрічі проінформували директор ТОВ «Гартмут Дюбек Суспільство економічного та структурного розвитку» Гартмут ДЮБЕК і генеральний директор фірми «Штірль Техніка Установок» Армін ШТІРЛЬ.

Німецькі інвестори розповіли, що вони вже вибрали для будівництва ділянку площею 2 га в селі Козлов Козівського району.

«Нам потрібно три місяці, щоб отримати дозволи, та ще 9 місяців, щоб побудувати біогазову установку вартістю 5 млн. євро», - сказав Г.ДЮБЕК.

У свою чергу В. ХОПТЯН запевнив німецьких інвесторів, що в області їх очікує всебічне сприяння.

«Ми зацікавлені у розвитку енергозберігаючих технологій в області й зі свого боку хочу пообіцяти вам всіляке сприяння в питаннях будівництва біогазової установки», - сказав В.ХОПТЯН.