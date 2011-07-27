Суд повернув Regal Petroleum ліцензії на два родовища у Полтавській області

Окружний адміністративний суд Києва скасував дію наказу Міністерства екології та природних ресурсів від 30 березня 2010 року про зупинення розробки компанією Regal Petroleum plc (Великобританія) Мехедівсько-Голотовщинського і Свиридівського газоконденсатних родовищ у Полтавській області.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії «Смарт-холдинг», яка володіє Regal Petroleum.

Згідно з повідомленням, 25 липня Regal Petroleum отримала рішення суду від 18 липня про скасування наказу Мінекології № 146 від 30 березня 2010 року про зупинення розробки газоконденсатних родовищ.

Рішення суду ухвалене за позовом Regal Petroleum.

«Скасування наказу Мінекології дозволить компанії Regal Petroleum приступити до реалізації програми з відновлення видобутку на українських родовищах та буріння нових свердловин. Компанії належить виконати великий обсяг складної роботи, щоб вийти на колишні обсяги видобутку і почати їх збільшувати, але всі ми до цього готові», - прокоментував рішення суду перший заступник генерального директора компанії «Смарт-холдинг» Олексій ТИМОФЄЄВ, що входить до Ради директорів Regal Petroleum plc.

Як повідомлялося, у березні 2011 року «Смарт-холдинг» через компанію Energees Management завершив операцію з придбання контрольного пакета акцій Regal Petroleum.

Довідка УНІАН. Regal Petroleum працює в Україні з 1999 року. Компанія Regal Petroleum володіє в Україні заводом з переробки власного газу і конденсату потужністю 700 тис. куб. м газу і 200 куб. м конденсату на добу, а також трубопроводом довжиною 13,2 км, що з'єднує підприємство із системою магістральних газопроводів.

Основними нафтогазовими активами Regal є Мехедівсько-Голотовщинське (MEX) і Свиридівське (SV) газоконденсатні родовища (Полтавська обл.).

Інвестиційна діяльність Групи компаній «Смарт-холдинг» сфокусована на вкладеннях в Україну, країни СНД і Європи. Найбільшою інвестицією Групи є 23,75% міжнародної вертикально-інтегрованої гірничо-металургійної групи «Метінвест», що об'єднує 27 підприємств в Україні, Європі та США.