«Турбоатом» виготовив два модулі конденсатора для Ростовської АЕС

ВАТ «Турбоатом» виготовило та здало під відвантаження перших два модулі конденсатора для Ростовської АЕС (Росія).

Як повідомили УНІАН у прес-службі підприємства, в липні була проведена кольорова дефектоскопія трубок конденсатора після вальцювання і обварки, а також модулі пройшли пневмовипробування. Обладнання прийнято замовником, про що підписаний акт здачі-приймання.

Перший модуль вже упакований і занурений на платформу, другий - знаходиться на упаковці. Обладнання планують відвантажити до кінця місяця.

На даний момент третій модуль конденсатора проходить зварювання, четвертий - підрізування, розвальцьовування і обріз трубок, п`ятий - на набиванні трубками, набивка на шостому модулі розпочнеться протягом тижня.

Завершити відвантаження першого корпусу конденсатора підприємство має намір у серпні, другий і третій будуть відвантажені восени поточного року.

Також для блоку № 3 Ростовської АЕС «Турбоатом» виготовить і відвантажить модернізований ротор низького тиску і пристосування для підйому верхніх і нижніх модулів. Замовник устаткування для Ростовської АЕС - концерн «Росенергоатом» (Росія).

Довідка УНІАН. Харківський турбінний завод (нині ВАТ «Турбоатом») - одне з найбільших у світі турбобудівних підприємств, яке здійснює повний цикл виробництва: проектування, виготовлення, постачання, налагодження, фірмове обслуговування турбінного устаткування для всіх типів електростанцій. За свою історію харківські турбобудівники виготовили понад 300 парових турбін для ТЕС, ГРЕС, 110 турбін для АЕС, понад 400 гідравлічних турбін і 450 гідрозатворів. Продукція «Турбоатома» працює в 45 країнах світу на чотирьох континентах. 75,224% акцій «Турбоатома» належить державі. Частка експорту в обсязі виробництва склала 70,5%. На заводі працює 4,7 тис. осіб.