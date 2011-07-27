Суд відмовив Тимошенко у залученні Власенка до її захисту

Суд відмовив екс-прем’єру Юлії ТИМОШЕНКО у задоволенні клопотання про повторне залучення народного депутата України Сергія ВЛАСЕНКА до її захисту.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив на місці головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ.

Суддя нагадав, що С.ВЛАСЕНКА було усунуто від участі в судовому процесу через системні порушення порядку судового засідання, зловживання своїми процесуальними правами та перешкоджання встановленню істини під час судового розгляду кримінальної справи.

При цьому Р.КІРЄЄВ зазначив, що Ю.ТИМОШЕНКО не надала до свого клопотання відповідні документи, які засвідчують, що С.ВЛАСЕНКО може займатися адвокатською діяльністю. Суд залишив поза увагою зауваження Ю.ТИМОШЕНКО, що вона залучає С.ВЛАСЕНКА не як адвоката, а як захисника, тобто іншого фахівця у галузі права.

Представники державного обвинувачення рекомендували суду відмовити у задоволенні цього клопотання. “Для повторного залучення С.ВЛАСЕНКА в якості захисника немає підстав”, - сказав прокурор Олександр МИКИТЕНКО.

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО після оголошення судом свого рішення про відмову у залученні С.ВЛАСЕНКА як захисника звинуватила представників державного обвинувачення у свідомому порушенні ними її права на захист.

Як повідомляв УНІАН, суддя Печерського райсуду Києва Р.КІРЄЄВ 18 липня ухвалив рішення про усунення С.ВЛАСЕНКА від захисту у справі, порушеної за обвинуваченням Ю.ТИМОШЕНКО у перевищенні влади під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році. Таке рішення суддя ухвалив у зв`язку «з систематичним порушенням С.ВЛАСЕНКОМ встановленого порядку ведення судового засідання».