Восени в Європі збільшиться попит на альтернативні види палива, у тому числі з України

Восени на європейському ринку збільшиться попит на альтернативні види палива, у тому числі з України.

Як повідомили УНІАН в Українській асоціації виробників альтернативного твердого палива, про це заявив голова Асоціації, заступник керівника робочої групи національного проекту «Енергія природи» Іван Надєїн.

За словами експерта, головний фактор стимулювання попиту - скорочення атомної генерації в Німеччині і відмова німців від заміщення атомної енергетики імпортним газом.

«Відмова Німеччини від атомної енергетики змусить німців кардинально перебудувати всю систему енергозабезпечення. У зв`язку з цим певні надії мав «Газпром». Керівництво російської монополії вже навіть встигло порахувати, що компанія може заробити до 10 млрд. євро щорічно на додаткові поставки газу до Німеччини. Однак, заява Ангели Меркель про те, що мета Німеччини полягає не в нарощуванні імпорту газу, а в отриманні енергії з відновлюваних джерел і підвищенні енергоефективності, продемонструвала, в якому напрямку рухається ЄС. Як ми бачимо, енергетична політика Європейського Союзу не збігається з інтересами російського «Газпрому», - зазначає І.Надєїн.

Публічна позиція канцлера Німеччини ще більше зміцнить позиції відновлюваної енергетики та підвищить попит на альтернативні види палива.

«Європейський ринок твердого біопалива оцінюється в 12 млн. тонн, причому більше 50% цього обсягу країни ЄС імпортують. Очевидно, забезпечити додатковий попит на альтернативні види палива, зокрема, біопалива, буде дуже складно через брак сировини. Відповідно, це призведе до збільшення імпорту з Канади, України та інших країн», - додає експерт.

За словами І.Надєїна, зараз складно оцінити, на скільки збільшиться обсяг виробництва твердого біопалива в Україні.

«Зростання ціни на імпортований із Росії газ у третьому-четвертому кварталах, вже відбулося підвищення ціни на «блакитне паливо» для українських промислових споживачів до 500 доларів за тисячу кубометрів, змусить шукати альтернативу і стане потужним стимулом для розвитку внутрішнього ринку. З іншого боку, ми бачимо попит на біопаливо в Європі. Все це говорить про великий потенціал ринку, головне, щоб у цій ситуації не з`явилися додаткові чинники, наприклад, штучний дефіцит сировини або проблеми з оподаткуванням», - каже І.Надєїн.

Нагадаємо, в 2010 р. обсяг виробництва твердого біопалива в Україні склав близько 500-600 тис. тонн, зростання, в порівнянні з минулим роком, - більше 50%.

«За підсумками 2011 року ця цифра може збільшитися до 800 тис. - 1 млн. тонн. Хоча знову-таки, це потенціал, який нам ще потрібно реалізувати», - підсумував І.Надєїн.