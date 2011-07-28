«Укртатнафта» почала виробництво брендового дизпалива Energy

ПАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) наприкінці липня розпочало виробництво дизельного пального під брендом Energy і з 1 серпня розпочинає реалізацію нового продукту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

У повідомленні наголошують, що дизельне пальне підвищеної якості Energy-Євро виду II, як і однойменний бензин, було виготовлено у співпраці з німецьким концерном BASF, який виступив розробником пакета присадок Keropur DP Energy.

Застосовувана присадка є повністю синтетичним багатофункціональним пакетом, що базується на унікальній технології Kerocom Pibsa концерну BASF.

Компанія зазначає, що пакет володіє чудовими властивостями з підтримання чистоти паливної системи і її очищення. Це дозволяє оптимізувати процес утворення паливно-повітряної суміші і забезпечити її максимально ефективне згорання.

Дизельне пальне Energy-Євро виду II виробництва ПАТ «Укртатнафта» пройшло всі необхідні моторні та лабораторні випробування, результати яких підтвердили відмінні експлуатаційні характеристики даного продукту і його відповідність усім вимогам до палива з поліпшеними експлуатаційними властивостями.

Основою для брендового дизпального ПАТ «Укртатнафта» є дизельне пальне стандарту Євро-4.

Нагадаємо, восени 2010 року компанія освоїла виробництво брендових бензинів Energy (Energy-92 і Energy-95), які випускаються на основі бензину стандарту Євро-4, також виробленого ПАТ «Укртатнафта».

Проект виробництва брендового палива (бензинів і дизпального) Energy був реалізований компанією в рамках заданої стратегії модернізації: «Від екології виробництва - до екології палива». Концепція даного проекту передбачає випуск брендового палива в умовах стаціонарного виробництва (тобто - в заводських умовах), гарантуючи високі виробничі стандарти і традиції якості.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укртатнафта» створене в 1994 році відповідно до указів Президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн. тонн переробки нафти на рік.