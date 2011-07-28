НКРЕ знизила «зелені» тарифи на серпень в середньому на 1,35%

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) знизила тарифи на електроенергію, вироблену з альтернативних джерел, на серпень 2011 року в середньому на 1,35% порівняно зі встановленими для липня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення регулятор прийняв на засіданні 28 липня.

Зокрема, тариф на електроенергію, вироблену на вітроустановках, знижено до 128,08 коп. за кВт/год., з біомаси - до 140,27 коп. за кВт/год., на малих гідроелектростанціях (потужністю до 10 МВт) - до 87,82 коп. за кВт/год., на сонячну енергію, вироблену установками, розташованими на землі, - до 526,92 коп. за кВт/год., на дахах - до 483,01 коп. за кВт/год. (усі без ПДВ).

Нагадаємо, «зелені» тарифи визначаються за формулою, в якій для кожного суб'єкта визначений коефіцієнт, розміри якого залежать від типу альтернативного джерела електроенергії та характеристик енергогенеруючого обладнання.

Тарифи коригуються комісією залежно від курсу гривні до євро на дати їх розрахунку на наступний місяць.