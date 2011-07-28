Президент підписав закон про участь у Фонді Східноєвропейського партнерства

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про ратифікацію Угоди про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з питань енергоефективності та навколишнього середовища».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада Україна прийняла даний закон 6 липня.

Метою Угоди є вступ України до Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля.

Метою фонду є підтримка проектів, які відповідатимуть пріоритетам, а також критеріям енергоефективності, та проектів, пов'язаних з охороною навколишнього середовища, результатом яких, в першу чергу, стане зменшення викидів вуглекислого газу та інших викидів, що призводять до парникового ефекту.

Відповідно до угоди, вкладник зобов'язується внести суму в розмірі 10 мільйонів євро на рахунок фонду. Внесок повинен бути сплачений готівкою або безвідкличним, простим векселем або іншими облігаціями такого виду, випущеними вкладником, в євро або іншій вільно конвертованій валюті п'ятьма внесками, які будуть дорівнювати 2 мільйонам євро кожен, і які повинні сплачуватися щорічно протягом п'яти років після отримання рахунку (підтвердження) про отримання від ЄБРР.