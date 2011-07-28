АББ поставить «Укренерго» елегазові вимикачі на 13 млн дол.

Компанія «АББ» уклала контракт з НЕК «Укренерго» на суму 13 млн дол. на поставку обладнання для реконструкції двох підстанцій 330 кВ «Південна» і «Дніпродзержинська» (Дніпропетровська обл.), що входять до складу Дніпровської енергосистеми.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, в рамках проекту буде проведена комплексна реконструкція відкритих розподільних пристроїв (ВРП) 330 кВ і 150 кВ. Компанія «АББ» безпосередньо забезпечить проектування, поставку, монтаж, налагодження і введення в експлуатацію близько 60 фідерів існуючих розподільних пристроїв. Проект передбачає заміну застарілих повітряних вимикачів сучасними елегазовими.

Реконструкція підстанцій виконується в рамках проекту «Передача електроенергії», що фінансується за рахунок кредиту Міжнародного банку реконструкції та розвитку в 200 млн дол. Партнером компанії «АББ» в проекті реконструкції зазначених підстанцій виступає ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» (КЕБК).

Довідка УНІАН. У грудні 2007 року НЕК «Укренерго» та Міжнародний банк реконструкції та розвитку підписали угоду про надання кредиту в 200 млн дол. на реалізацію проекту з передачі електроенергії. Угода набула чинності 5 грудня 2008 року.

В рамках проекту передбачається реконструювати ПС 220 кВ "Азовська", ПС 330 кВ "Першотравнева", "Південна", "Дніпродзержинська" і "Чайкіно" і 5 ПС 750 кВ, збільшити потужність ЛЕП "Сімферополь-Севастополь" з 220 кВ до 330 кВ, реконструювати ПС "Сімферополь", побудувати ЛЕП 330 кВ "Дністровська ГАЕС - Бар".

Міжнародний концерн АББ - лідер з виробництва силового обладнання, продукції та технологій для автоматизації. Технології АББ дозволяють промисловим підприємствам і енергетичним компаніям підвищувати свою продуктивність, знижуючи при цьому негативний вплив на навколишнє середовище. Група компаній АББ працює більш ніж у 100 країнах і налічує близько 124000 співробітників.