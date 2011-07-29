На шахті в Луганській області стався вибух. Загинуло 16 гірників

У місті Суходольськ Краснодонського району Луганської області на шахті „Суходільськ-Східна” стався вибух, в результаті якого загинуло 16 гірників та двох гірників з опіками та травмами різних ступенів важкості госпіталізовані.

Як повідомляє прес-служба МНС України, вибух стався о 1 год. 57 хв. 29 липня на горизонті 915 метрів.

Станом на 6 год. 50 хв. загинуло 16 гірників та двох гірників з опіками та травмами різних ступенів важкості госпіталізовано. Всього на аварійній ділянці працювало 28 гірників. Доля 10 гірників залишається невідомою.

За даними Головного управління МНС України у Луганській області, на час вибуху в шахті перебувало 235 осіб. Самостійно вийшли на поверхню 226 чоловік.

До пошуково-рятувальних робіт залучено 11 відділень Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Причина вибуху встановлюється.

На місці аварії працюють: робоча група, яку очолює міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій БОЙКО та оперативна група Головного управління МНС в Луганській області.

В МНС координацію пошуково-рятувальних робіт здійснює оперативна група.