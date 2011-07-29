Вибух на шахті в Луганській області. Загинули 16 гірників

У місті Суходільськ Краснодонського району Луганської області на шахті „Суходільськ-Східна” стався вибух, в результаті якого загинули 16 гірників, 2 гірники з опіками та травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовані.

Як повідомляє МЧС, вибух стався о 1 год. 57 хв. 29 липня на горизонті 915 метрів.

Всього на аварійній ділянці працювало 28 гірників. Доля 10 гірників залишається невідомою.

За даними Головного управління МНС України у Луганській області, на час вибуху в шахті перебувало 235 осіб. Самостійно вийшли на поверхню 226 чоловік.

До пошуково-рятувальних робіт залучено 11 відділень Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Причина вибуху встановлюється.

На місці аварії працюють: робоча група, яку очолює міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій БОЙКО та оперативна група Головного управління МНС в Луганській області.

В МНС координацію пошуково-рятувальних робіт здійснює оперативна група.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Кабінету міністрів України створити урядову комісію у зв’язку із вибухом на шахті „Суходільськ-Східна” у місті Суходольськ Краснодонського району Луганської області.

Крім того, глава держави доручив прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ надати допомогу потерпілим і родинам загиблих .

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, до складу Урядової комісії увійшли: міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій БОЙКО, міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА, міністр охорони здоров’я Олександр АНІЩЕНКО, заступник міністра економіки Володимир ПАВЛЕНКО та інші.

Найближчим часом на місце аварії вилетить прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ.