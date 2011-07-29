Президент терміново відбуває на Луганщину

У зв’язку з аварією на шахті «Суходольська-Східна», що сталася сьогодні, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ терміново відбуває з Криму до Луганської області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 1.57 у м. Суходольськ Краснодонського району на шахті «Суходольська-Східна» на горизонті 915 м стався вибух. В аварійній ділянці шахти знаходилося 28 гірників. Станом на 8.30 загинуло 16 гірників, трьох шахтарів з опіками та травмами різних ступенів важкості госпіталізовано. Доля ще 9 невідома.