Ющенка викликали до Печерського суду як свідка по справі Тимошенко

Колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА викликали до Печерського районного суду Києва як свідка по "газовій" справі екс-прем'єр-міністра, лідера партії "Батьківщина" Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це у коментарі УНІАН повідомила його прес-секретар Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, 28 липня на адресу В. ЮЩЕНКА надійшло повідомлення Печерського районного суду Києва про необхідність взяти участь у судовому розгляді кримінальної справи, порушеної щодо Ю. ТИМОШЕНКО, 28.07.2011 р. в якості свідка.

У той же час І. ВАННИКОВА повідомила, що на сьогоднішній день В. ЮЩЕНКО перебуває у відпустці за межами України, тому він не зміг бути присутнім на цьому судовому засіданні.

«В. ЮЩЕНКО жодним чином не планує ухилятися від дачі свідчень у кримінальній справі, порушеній щодо Ю. ТИМОШЕНКО, і відразу ж після повернення з відпустки дасть вичерпні свідчення на законну вимогу суду», - сказала його прес-секретар.