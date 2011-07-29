Янукович доручив вивчити обставини аварії на шахті імені Бажанова в Макіївці

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Міністерству надзвичайних ситуацій і Службі безпеки України ретельно вивчити всі обставини аварії, яка сталася на шахті імені Бажанова в Макіївці Донецької області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, аварія на шахті імені Бажанова в Макіївці сталася сьогодні вранці: обвалилася наземна частина стовбура клітьового підйому (баштового копра) - пристрої для підйому-спуску людей і вантажу заввишки 65 метрів. За даними Територіального управління Держгірпромнагляду України по Донецькій області, баштовий копр був побудований у 1953 році.

За даними МНС на 11.30, в результаті аварії один гірник загинув, двох врятували, доля 10 залишається невідомою.