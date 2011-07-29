Україна сплатить Remington Worldwide 4,5 млн дол. боргу - джерело

Уряд України не подаватиме до Апеляційного суду округу Свеа в Стокгольмі (Svea Court of Appeal) апеляцію на квітневе рішення Стокгольмського арбітражу у справі Remington Worldwide проти України.

Про це УНІАН повідомив один з учасників міжвідомчої робочої групи (МРГ), яка засідала з цього питання 28 липня увечері.

Як повідомив УНІАН один з членів робочої групи, оскільки в голосуванні з цього питання вчора не брала участь одна з держкомпаній, голоси розділилися порівну: 4 проти оскарження та 4 члени МРГ «за».

«Проти оскарження виступили виключно представники Міністерства юстиції України в кількості 4 чоловік», - відзначило джерело.

За словами джерела, позиція Мін'юсту грунтувалася на рекомендаціях юридичного консультанта юридичної фірми Baker & McKenzie Advokatbyra KB, яку Мін'юст залучив обслуговувати цю справу за результатами тендеру, який проводився за процедурою закупівель у одного учасника.

Нагадаємо, 28 квітня Арбітражний інститут Торговельної палати Стокгольма за позовом компанії Remington Worldwide Limited (Великобританія) до держави України присудив нашій державі виплатити більше 4,5 млн дол. з більш ніж 35 млн дол., заявлених за позовом. Термін оскарження рішення закінчувався 28 липня. У середу 27 липня в Міністерстві юстиції України під головуванням заступника міністра юстиції Андрія СЄДОВА відбулося засідання міжвідомчої робочої групи з питань пов'язаних із захистом прав та інтересів держави України в рамках цієї судової справи. У ході голосування за недоцільність оскарження рішення Стогольмского арбітражу проголосували представники Мін'юсту і МЗС. У той же час представники Міненерговугілля, МВС і держпідприємств наполягли на продовженні позову. Між тим, вранці 28 липня представник Міністерства закордонних справ відкликав свій голос, і, таким чином, Мін'юст терміново зібрав засідання міжвідомчої робочої групи.

Довідка УНІАН. Remington Worldwide Limited звернулася з запитом про арбітраж до Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма проти держави Україна 22 вересня 2008 року. Компанія звинувачувала країну в порушенні умов договору Енергетичної хартії, ратифікованої Верховною Радою 6 лютого 1998 року. Крім того, позивач звертався до Арбітражного трибуналу з проханням компенсувати витрати юристів, експертів, арбітражні витрати та відсотки до дати сплати.

У 1999 році ЗАЕС купила у НВО "Електрокераміка" (Росія) енергетичне обладнання на суму 33 млн доларів, однак після цього російська сторона не отримала в повному обсязі оплату за нього.

В ході судових розглядів у 2002 році "Електрокераміка" переуступила право вимоги боргу компанії Remington Worldwide.

6 жовтня 2008 Стокгольмським арбітражем за позовом гібралтарської компанії було порушено справу проти України.