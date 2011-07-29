«Донбасенерго» завершило перше півріччя з прибутком у 2,8 млн грн.

Енергогенеруюча компанія ВАТ «Донбасенерго» (Горлівка, Донецька обл.) Завершило січень-червень 2011 року з прибутком 2,867 млн грн., тоді як за підсумками аналогічного періоду 2010 року чистий збиток компанії становив 121,640 млн грн.

Про це сказано у повідомленні компанії, опублікованому в інтернет-виданні Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, за вказаний період підприємство збільшило чистий дохід на 27,9% - до 1 млрд 760,678 млн грн. Валовий збиток компанії за підсумками півріччя скоротився на 97,6% - до 1,74 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, «Донбасенерго» в січні-березні 2011 року скоротило збиток на 50% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 85,27 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Донбасенерго» експлуатує дві теплові електростанції - Старобешівську і Слов'янську, сумарна потужність яких становить 2550 МВт.

Статутний фонд ВАТ «Донбасенерго» становить 236 млн 443,01 тис. грн.

Державі належать 85,77% акцій ПАТ, які передані в управління НАК «Енергетична компанія України».

Компанія у 2010 році збільшила чистий збиток у 4,4 рази порівняно з 2009 роком - до 147,938 млн грн.