Представників Незалежної профспілки гірників не включено до складу комісії - Волинець
Представників Незалежної профспілки гірників України не включено до складу урядової комісії з розслідування причин аварії на шахті «Суходольська-Східна» в Луганській області.
Про це повідомив по телефону агентству УНІАН голова Незалежної профспілки гірників України Михайло ВОЛИНЕЦЬ.
За його словами, згідно з правилами розслідування подібних НП, Кабінет міністрів зобов'язаний включити до складу комісії, що з'ясовує обставини справи, представників тих профспілок, члени яких загинули.
«Я з самого ранку телефонував по ланцюжку (до профільних відомств - УНІАН). Вів розмову про те, хто повинен бути включений до урядової комісії. Потім мені сказали: вас не включили, керівництво розпорядилося», - зазначив М. ВОЛИНЕЦЬ.
«До складу комісії включені представники державних «кишенькових» профспілок. Все це робиться для того, щоб не було об'єктивного висвітлення події, щоб не була встановлена справжня причина трагедії. Тому люди гинули і будуть гинути», - сказав голова профспілки.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі на шахті "Суходольська-Східна" в Луганській області стався вибух. Станом на ранок підтверджена загибель 16 гірників, троє з опіками і травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані, доля 9 гірників поки не відома.
За дорученням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА створена урядова комісія з розслідування причин події. До її складу увійшли: міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій БОЙКО, міністр з надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА, міністр охорони здоров'я Олександр АНІЩЕНКО, заступник міністра економіки Володимир ПАВЛЕНКО та інші.