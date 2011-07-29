Представників Незалежної профспілки гірників не включено до складу комісії - Волинець

Представників Незалежної профспілки гірників України не включено до складу урядової комісії з розслідування причин аварії на шахті «Суходольська-Східна» в Луганській області.

Про це повідомив по телефону агентству УНІАН голова Незалежної профспілки гірників України Михайло ВОЛИНЕЦЬ.

За його словами, згідно з правилами розслідування подібних НП, Кабінет міністрів зобов'язаний включити до складу комісії, що з'ясовує обставини справи, представників тих профспілок, члени яких загинули.

«Я з самого ранку телефонував по ланцюжку (до профільних відомств - УНІАН). Вів розмову про те, хто повинен бути включений до урядової комісії. Потім мені сказали: вас не включили, керівництво розпорядилося», - зазначив М. ВОЛИНЕЦЬ.

«До складу комісії включені представники державних «кишенькових» профспілок. Все це робиться для того, щоб не було об'єктивного висвітлення події, щоб не була встановлена ​​справжня причина трагедії. Тому люди гинули і будуть гинути», - сказав голова профспілки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі на шахті "Суходольська-Східна" в Луганській області стався вибух. Станом на ранок підтверджена загибель 16 гірників, троє з опіками і травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані, доля 9 гірників поки не відома.

За дорученням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА створена урядова комісія з розслідування причин події. До її складу увійшли: міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій БОЙКО, міністр з надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА, міністр охорони здоров'я Олександр АНІЩЕНКО, заступник міністра економіки Володимир ПАВЛЕНКО та інші.