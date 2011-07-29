НП відразу на двох шахтах України. Загинув 21 гірник

Сьогодні вночі на шахті "Суходольська-Східна" в Луганській області стався вибух. Станом на ранок, підтверджена загибель 17 гірників, двох з опіками і травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували, доля 9 гірників поки не відома.

За даними Головного управління промисловості та розвитку інфраструктури Луганської облдержадміністрації, ймовірною причиною аварії на шахті «Суходольська-Східна» був вибух повітряно-метанової суміші.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Луганської облдержадміністрації.

За дорученням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА створена урядова комісія з розслідування причин події. До її складу увійшли: міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій БОЙКО, міністр з надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА, міністр охорони здоров`я Олександр АНІЩЕНКО, заступник міністра економіки Володимир ПАВЛЕНКО та інші.

За фактом трагедії на шахті «Суходольська-Східна» прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу, повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

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У Макіївці Донецької області внаслідок сьогоднішнього обвалення копра на шахті ім. Бажанова (ДП «Макіїввугілля») 4 людей загинули, 4 – травмовані й доставлені до лікарні, доля 7 людей залишається невідомою.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства з надзвичайних ситуацій.

Згідно з повідомленням, на шахті ім. Бажанова ще 538 гірників самостійно по резервних стволах вийшли на поверхню.

Наразі на місці аварії працюють 13 пожежно-рятувальних відділень ГУ МНС у Донецькій області й 3 відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Роботу шахти тимчасово припинено. Причина руйнування встановлюється, зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці о 09.25 у місті Макіївці Донецької області на шахті ім. Бажанова сталося обвалення копра – надшахтної споруди, в якій розміщуються шахтні підйомні установки.

Баштовий копер висотою 68,7 метрів було побудовано в 1953 році. На місці аварії працює комісія Держгірпромнагляду.

Прокуратура Донецької області порушила справу за фактом обвалення копра на шахті ім. Бажанова за ч.2 ст. 272 КК України («Порушення правил безпеки при виконанні робіт із підвищеною небезпекою»).