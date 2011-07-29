Кількість жертв вибуху на шахті «Суходольська-Східна» збільшилася до 17 людей

До 17 осіб збільшилася кількість жертв вибуху на шахті «Суходольська-Східна» в Луганській області. Раніше повідомлялося про 16 загиблих.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, станом на 13.00 стало відомо про загибель 17 гірників. Двох з опіками і травмами різних ступенів тяжкості госпіталізували. Доля ще дев'яти невідома.

До пошуково-рятувальних робіт залучено 11 відділень Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Причина вибуху встановлюється.

На місці аварії працюють: робоча група, яку очолює міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій БОЙКО, і оперативна група Головного управління МНС в Луганській області.

У МНС координацію пошуково-рятувальних робіт здійснює оперативна група.

Як повідомляв УНІАН, вибух на шахті «Суходольська-Східна» стався сьогодні вночі.

За фактом трагедії в шахті «Суходольська-Східна» прокуратурою Луганської області порушено кримінальну справу за ч.2 ст.273 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах службовими особами, які зобов'язані їх дотримуватися, що спричинило загибель людей).