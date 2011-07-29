Роздрібні ціни на нафтопродукти в Україні за тиждень не змінилися

З 22 по 29 липня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти не змінилися.

Про це УНІАН повідомили у Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 22 по 29 липня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: бензин А-80 - збереглися на рівні 9,44 грн/літр; бензин А-92 - збереглися на рівні 9,93 грн/літр; бензин А-95 - збереглися на рівні 10,24 грн/літр; дизельне паливо - збереглися на рівні 9,70 грн/літр.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.