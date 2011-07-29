«Омао Солар» отримала «зелений тариф» для сонячної електростанції в Криму

Національна комісія регулювання електроенергетики затвердила компанії "Омао Солар" (Крим) тариф на виробництво електроенергії з альтернативних джерел енергії.

Як повідомили УНІАН в НКРЕ, відповідне рішення комісія прийняла на відкритому засіданні, в четвер.

Згідно з рішенням, компанія буде працювати за «зеленим тарифом» з серпня. Компанія в даний час експлуатує першу чергу наземної сонячної електростанції потужністю 20 МВт (с. Охотникове, Крим. Девелопером проекту виступає австрійська Activ Solar).

Нагадаємо, що на серпень НКРЕ встановила відпускний тариф на електроенергію, сонячну енергію, вироблену установками, розташованими на землі на рівні електростанцій, 526,92 коп. за кВт/год. (без ПДВ).

Як уточнили УНІАН в НКРЕ, розрахункова собівартість електроенергії, яку буде генерувати електростанція «Омао Солар», складе 410 коп./кВт-год. (без ПДВ).

Як повідомляв УНІАН, 7 липня НКРЕ видала «Омао Солар» ліцензію на виробництво електроенергії з альтернативних джерел енергії строком на 20 років.