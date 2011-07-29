Дубина: РФ під час газових угод-2009 висунула умову про закупівлю 11 млрд. куб. м газу

Колишній голова НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА заявляє, що Росія як умову підписання газових контрактів 2009 року висунула Україні вимогу про необхідність закупівлі 11 млрд. кубометрів природного газу в якості погашення боргу компанії «РосУкрЕнерго» перед російським ВАТ «Газпром».

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ДУБИНА заявив сьогодні під час надання показів як свідок у кримінальній справі проти екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО щодо газових угод 2009 року.

«На той момент існував борг 2,8 млрд. доларів, і закупівля 11 млрд. куб. м газу – це було вимогою російської сторони для того, щоб був погашений цей борг. Мене здивувало, що після підписання цих угод російська сторона почала стверджувати, що це було нашою ініціативою», - сказав О.ДУБИНА.

У своїх показах екс-голова НАК «Нафтогаз» також зазначив, що сприймав компанію «РосУкрЕнерго» як компанію російського ВАТ «Газпром». Водночас він підтвердив, що неодноразово зустрічався з акціонерами цієї компанії з української сторони. «Я три рази зустрічався з ними в кабінеті Віктора Андрійовича (ЮЩЕНКА) і два рази – у БАЛОГИ (Віктор БАЛОГА на той час очолював Секретаріат Президента Віктора ЮЩЕНКА – УНІАН)», - уточнив він.

Крім того, О.ДУБИНА вважає, що саме під впливом тодішнього Президента України В.ЮЩЕНКА Україна втратила можливість закупівлі альтернативного природного газу в Узбекистані та Туркменістані. У зв’язку з цим О.ДУБИНА зазначив, що угода від 4 січня 2006 року між «РосУкрЕнерго», «Газпромом» та НАК «Нафтогаз України» не лише розірвала прив’язку формування ціни на газ до ставки його транзиту і встановила незмінний тариф транспортування газу територією України, але й позбавила можливості отримувати альтернативний азійський газ. «В цій угоді принаймні три зла», - вважає О.ДУБИНА. «Я вважаю, що підписання цієї угоди було політичним рішенням, яке приймав Віктор Андрійович. Нехай він розповість (про цю угоду – УНІАН)», - додав О.ДУБИНА.

Крім того, екс-голова НАК «Нафтогаз України» зазначив, що в умовах припинення транзиту російського газу до Європи єдиним можливим варіантом розв’язання цієї газової кризи було підписання угод між Росією й Україною, яке відбулося 19 січня 2009 року.