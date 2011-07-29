На енергоблоці №2 ЧАЕС відмовило устаткування дозиметричного контролю

На зупиненому енергоблоці №2 Чорнобильської атомної електростанції у четвер, 21 липня, відмовило устаткування установки дозиметричного технологічного контролю.

Про це сьогодні на своєму офіційному сайті повідомила Державна інспекція ядерного регулювання (ДІЯР).

"21 липня о 07:00 на енергоблоці №2 виявлено аномальну подію (відхилення від нормального режиму експлуатації), спричинену відмовою устаткування установки дозиметричного і технологічного контролю типу 8004-01 "Система" № 79. Попередньо відхилення кваліфіковане - 003", - йдеться у повідомленні ДІЯР.

За даними регулятора, порушень меж або умов безпечної експлуатації АЕС не зафіксовано. Водночас, ДІЯР створила спеціальну комісію для розслідування інциденту.

За даними ДСП "Чорнобильська АЕС", станом на п`ятницю, 29 липня, радіаційний фон у районі адміністративно-побутового корпусу №1 становить, у середньому, 0,41 мкЗв/год., на майданчику перед оглядовим павільйоном об`єкту "Укриття" - близько 4,2 мкЗв/год., у локальній зоні об`єкту "Укриття" - до 40 мкЗв/год. Контрольовані параметри об`єкту "Укриття" знаходяться у межах, встановлених технологічним регламентом.

Довідка УНІАН. Енергоблок №2 ЧАЕС був виведений з експлуатації у 1993 році, після того, як у жовтні 1991 року на ньому сталася серйозна пожежа. На початок 2009 року реакторна установка блоку була повністю звільнена від палива, а сам блок переведений в стан «остаточний останов».