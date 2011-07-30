Кількість загиблих в аварії на шахті "Суходільська-Східна" зросла до 18

Кількість загиблих внаслідок аварії на шахті "Суходільська-Східна" зросла до 18. Доля 8 залишається невідомою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, протягом 29 липня у м. Суходільськ Краснодонського району Луганської області проводилися пошуково-рятувальні роботи на шахті „Суходільська-Східна”, де о 1 год. 57 хв. 29 липня на горизонті 915 м стався вибух.

Станом на 7 год. 30 липня загинуло 18 гірників, 2 постраждало та доля 8 гірників залишається невідомою, пошуки яких тривають.

До пошуково-рятувальних робіт залучено 20 відділень Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля. Причина вибуху встановлюється.

На місці події працює урядова комісія на чолі з міністром енергетики та вугільної промисловості Юрієм БОЙКОМ та міністром надзвичайних ситуацій Віктором БАЛОГОЮ.

Як повідомляв УНІАН, в м. Суходільську Краснодонського району на шахті «Суходільська-Східна» ПАТ «Краснодонвугілля» стався вибух. У аварійній ділянці шахти перебували 28 гірників.