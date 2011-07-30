Аварія на шахті в Макіївці: 7 людей загинуло, 4 - госпіталізовані, доля 4 – невідома

Тривають пошуково-рятувальні роботи на шахті ім. Бажанова ДП «Макіїввугілля» (Донецька область), де напередодні сталося раптове обрушення баштового копру (висота будівлі 65 м). Робота шахти призупинена. 538 гірників самостійно вийшли на поверхню.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, станом на 9.00 30 липня відомо про загибель 7 гірників, 4 – постраждали та доля чотирьох залишається невідомою.

До пошуково-рятувальних робіт залучено 19 відділень Головного управління МНС в Донецькій області та три відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля. Причина обрушення встановлюється.

На місці події працює оперативна група на чолі з міністром надзвичайних ситуацій Віктором БАЛОГОЮ.

Як повідомляв УНІАН, в місті Макіївка Донецької області на шахті ім. Бажанова сталося обвалення копра – надшахтної споруди, в якій розміщуються шахтні підйомні установки.

Баштовий копер висотою 68,7 метрів був побудований у 1953 році.

Прокуратура Донецької області порушила справу за фактом обвалення копра на шахті ім. Бажанова за ч.2 ст. 272 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки при виконанні робіт із підвищеною небезпекою).