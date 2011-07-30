Аварії відразу на двох шахтах України. Загинуло 25 людей

Кількість загиблих внаслідок аварії на шахті "Суходільська-Східна" зросла до 18. Доля 8 залишається невідомою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, протягом 29 липня у м. Суходільськ Краснодонського району Луганської області проводилися пошуково-рятувальні роботи на шахті „Суходільська-Східна”, де о 1 год. 57 хв. 29 липня на горизонті 915 м стався вибух.

Станом на 7 год. 30 липня загинуло 18 гірників, 2 постраждало та доля 8 гірників залишається невідомою, пошуки яких тривають.

До пошуково-рятувальних робіт залучено 20 відділень Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля. Причина вибуху встановлюється.

На місці події працює урядова комісія на чолі з міністром енергетики та вугільної промисловості Юрієм БОЙКОМ та міністром надзвичайних ситуацій Віктором БАЛОГОЮ.

Як повідомляв УНІАН, в м. Суходільську Краснодонського району на шахті «Суходільська-Східна» ПАТ «Краснодонвугілля» стався вибух. У аварійній ділянці шахти перебували 28 гірників.

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Аварія на шахті в Макіївці: 7 людей загинуло, 4 - госпіталізовані, доля 4 – невідома

Тривають пошуково-рятувальні роботи на шахті ім. Бажанова ДП «Макіїввугілля» (Донецька область), де напередодні сталося раптове обрушення баштового копру (висота будівлі 65 м). Робота шахти призупинена. 538 гірників самостійно вийшли на поверхню.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, станом на 9.00 30 липня відомо про загибель 7 гірників, 4 – постраждали та доля чотирьох залишається невідомою.

До пошуково-рятувальних робіт залучено 19 відділень Головного управління МНС в Донецькій області та три відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля. Причина обрушення встановлюється.

На місці події працює оперативна група на чолі з міністром надзвичайних ситуацій Віктором БАЛОГОЮ.

Як повідомляв УНІАН, в місті Макіївка Донецької області на шахті ім. Бажанова сталося обвалення копра – надшахтної споруди, в якій розміщуються шахтні підйомні установки.

Баштовий копер висотою 68,7 метрів був побудований у 1953 році.

Прокуратура Донецької області порушила справу за фактом обвалення копра на шахті ім. Бажанова за ч.2 ст. 272 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки при виконанні робіт із підвищеною небезпекою).