Азаров доручив Бойку газифікувати села Фронтове та Верхньосадове

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив міністру енергетики та вугільної промисловості Юрію БОЙКУ вирішити питання газифікації сіл Фронтове та Верхньосадове, що під Севастополем.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, відповідне доручення глава уряду надав на прохання місцевої громади під час перебування з робочою поїздкою у Криму.

Як повідомляв УНІАН, 30-31 липня М.АЗАРОВ перебуває з робочою поїздкою в Автономній Республіці Крим.