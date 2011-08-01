Сьогодні оприлюднять попередні висновки щодо вибуху на "Суходільській-Східній"

Є декілька версій причини вибуху на шахті «Суходільська-Східна» в Луганській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав голова урядової комісії з розслідування причин вибуху на шахті, міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО.

Самі ж версії Ю.БОЙКО оприлюднити відмовився, мотивуючи це тим, що у понеділок, 1 серпня, з ранку на шахті засідатиме урядова комісія, яка розгляне усі версії.

За його словами, 1 серпня на засіданні комісії будуть озвучені попередні висновки і первинна версія трагедії.

«Проте, до закінчення усіх робіт шахта у діючий режим вводитися не буде», – зазначив міністр. За його словами, на даний момент там працюють лише служби, які підтримують життєзабезпечення підприємства.

Ю.БОЙКО також заявив, що розслідування причин аварії на шахті «Суходільська-Східна» буде проведене в максимально стислі терміни.

Як повідомляв УНІАН, унаслідок вибуху на шахті «Суходільська-Східна» загинули 26 гірників, 2 травмовані.

Причина вибуху встановлюється.

На місці трагедії працює Урядова комісія на чолі з міністром енергетики і вугільної промисловості Юрієм БОЙКОМ і міністром надзвичайних ситуацій України Віктором БАЛОГОЮ. Також до складу комісії ввійшли голова Луганської облдержадміністрації Володимир ПРИСТЮК і голова Луганської облради Валерій ГОЛЕНКО.