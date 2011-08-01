Надання допомоги сім'ям постраждалих гірників взяв під особистий контроль Азаров

Прем`єр-міністр України Микола Азаров заявив, що взяв під особистий контроль надання допомоги, у тому числі й матеріальної, сім`ям шахтарів, які постраждали на шахті "Суходільська-Східна".

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, на цьому він наголосив у ході робочої поїздки на Луганщину.

"Гроші вже прийшли на розрахунковий рахунок Казначейства, виділені з Резервного фонду на надання допомоги потерпілим, включаючи вирішення усіх питань, які у цих сім`ях є. Я це питання візьму під особистий контроль, і думаю, що у найкоротші терміни ми всі ці питання вирішимо",- сказав М.АЗАРОВ.

За словами керівника уряду, міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО поінформував його про хід ліквідації наслідків аварії на шахті. Міністр запевнив, що перший етап ліквідації аварії вже завершено.

М.АЗАРОВ наголосив на необхідностя підвищення безпеки при роботі на підприємствах вугільної галузі.

"Вугілля для нас - це стратегічний товар, особливо в умовах таких високих цін на нафту та газ. Проте нам вугілля потрібне не такою ціною. І тому нам необхідно зробити роботу цієї важкої, самовідданої професії безпечнішою. І тут роботу уряду буде значно посилено", - запевнив прем’єр-міністр.

М.АЗАРОВ взяв участь у панахиді за загиблими шахтарями шахти "Суходільська-Східна" ВАТ "Краснодонвугілля".

Панахида була відслужена у Свято-Володимирському кафедральному соборі Луганська.