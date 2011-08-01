КМУ: причина аварії на шахті ім. Бажанова - «недбалість і безвідповідальність»

Причина аварії, що сталася на шахті ім. Бажанова в Макіївці 29 липня, криється в «недбалості і безвідповідальності» її посадовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прес-секретар прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА Віталій ЛУК’ЯНЕНКО в неділю журналістам на шахті.

В.ЛУК’ЯНЕНКО повідомив, що М.АЗАРОВ ознайомився з ситуацією на шахті і взяв участь в засіданні комісії щодо розслідування причини обвалення шахтного копра.

За словами В.ЛУК’ЯНЕНКА, за результатами засідання, прем`єр вважає, що «нічого, окрім недбалості, безвідповідальності і невиконання своїх обов`язків» посадовцями шахти, інших причин аварії він поки не бачить.

В той же час В.ЛУК’ЯНЕНКО зауважив, що прем`єр поки не випереджатиме остаточних висновків комісії.