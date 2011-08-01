Суд сьогодні продовжить розгляд кримінальної справи проти Тимошенко

Печерський районний суд міста Києва сьогодні, 1 серпня, о 10.00 продовжить розгляд по суті кримінальної справи, порушеної стосовно лідера партії "Батьківщина", екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО за звинуваченням у перевищенні службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, сьогодні лідер партії "Батьківщина" має намір вимагати від суду розгляду не розглянутих у п’ятницю клопотань, зокрема про відвід судді Родіону КІРЄЄВУ та представникам державного обвинувачення через порушення ними норм Кримінально-процесуального кодексу.

"Ми розуміємо, що відводу судді не буде, але нам потрібно таким чином документувати кожне порушення, яке здійснюється під час цього судового процесу", - пояснила вона журналістам.