На тлі заяв президента США ціни на нафту пішли вгору

На світових торгах у понеділок, 1 серпня, ціни на нафту ростуть на тлі заяви президента США Барака Обами про досягнення угоди щодо підняття стелі держборгу США.

Так, вартість вересневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку вже підвищилася на 1,4 долара, або на 1,46% - до 97,1 долара за барель.

Ціна вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднялася на 1,45 долара, або на 1,24% - до 118,19 долара за барель.

Пізно ввечері в неділю учасники дискусій, щодо стелі держборгу, що тривав з середини травня, нарешті оголосили, що знайшли компроміс з приводу умов, на яких цю стелю піднімати. Тепер компромісний план у вигляді законопроекту має бути розглянутий в терміновому порядку в палаті представників і сенату, передає Bloomberg.