Переговори E.On і «Газпрому» про зниження ціни газу на межі провалу

Багатомісячні переговори між дюссельдорфский енергетичним концерном E.On і «Газпромом» з питання зниження відпускних цін на газ знаходяться на межі провалу.

Цю інформацію, опубліковану раніше німецьким тижневиком Focus, в неділю підтвердив офіційний представник німецького концерну.

Керівництво E.On домагалося від російського газового гіганта зниження цін, зафіксованих у довгострокових договорах і прив'язаних до цін на нафту у зв'язку з тим, що останнім часом на ринку природного газу існує велика кількість пропозицій за досить низькими цінами, повідомляє Deutsche Welle.

У зв'язку зі зниженням ринкових цін на газ дочірнє підприємство E.On, дистриб'ютор природного газу E.On Ruhrgas терпить великі збитки. За підсумками 2011 року вони можуть скласти € 1 млрд. За інформацією журналу Focus, в даний час E.On обмірковує можливість звернення до міжнародного арбітражного суду, передає «Газета.Ru».