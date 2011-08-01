«Нафтогаз» продасть «Дельта банку» ОВДП на 5 млрд. грн.

НАК «Нафтогаз України» 26 липня підписала договір про продаж ПАТ «Дельта банк» облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 5 млрд. грн.

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, продажу підлягають ОВДП з кодом UA4000115190, UA4000115208, UA4000115216, UA4000115224 (номінал облігації за кожним випуском - 1 тис. грн., кількість облігацій кожного випуску - 1,25 млн. шт).

Запропонована ціна зворотного викупу «Нафтогазом України» облігацій становить 5 млрд. 206,013 млн. грн. (без ПДВ) (раніше в повідомленні про проведення держзакупівлі значилася сума 5 млрд. 207,400 млн. грн.)

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.