МНС і Мінвуглепром проведуть спільну перевірку надшахтних споруд

Міністерство надзвичайних ситуацій і Міністерство енергетики та вугільної промисловості до 1 жовтня 2011 року здійснить спільну перевірку стану шахтних баштових копрів і стаціонарних підйомних установок на українських шахтах.

Спільний наказ підписали міністри цих відомств Віктор БАЛОГА та Юрій БОЙКО, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.

Мета перевірки - визначити можливість подальшої експлуатації і відповідність цих споруд проектним рішенням.

Згідно з документом, проведення відповідної перевірки покладено на директора Департаменту вугільної промисловості Міненергетики та вугільної промисловості, Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України та Державну інспекцію техногенної безпеки України.

Як відзначили в МНС, таке рішення урядовці ухвалили для попередження аварій, пов'язаних з обваленням баштового копра скіпового ствола. Подібна катастрофа 29 липня на шахті імені Бажанова в Макіївці Донецької області призвела до загибелі 11 гірників і травмування 4.