При приватизації генкомпаній повинні враховуватися інтереси вуглепрому - профспілки

При приватизації теплової генерації держава повинна враховувати інтереси вугільної галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам у Києві перший заступник голови профспілки працівників вугільної промисловості Валерій МАМЧЕНКО.

За його словами, одним з найголовніших умов продажу генкомпаній має стати зобов'язання їх майбутніх власників купувати енергетичне вугілля в українських вуглевидобувних підприємств.

«Вугільна галузь є містоутворюючою для багатьох міст Східної України, тому держава зобов'язана подумати про її розвиток. Держава повинна гарантувати використання українського вугілля на приватизованих ТЕС», - сказав В. МАМЧЕНКО, підкресливши при цьому, що стабільний попит на українську вугільну продукцію буде стимулювати інвесторів вкладати кошти в розвиток українських шахт, і, як наслідок, сприятиме збереженню робочих місць, а також гарантувати енергетичну незалежність України.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України планує виставити на продаж у п.р. 45% акцій ВАТ «Західенерго» і 25% акцій ВАТ «Дніпроенерго». Пакети планується реалізувати протягом серпня-жовтня 2011

У квітні глава ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО заявив, що одним з основних умов приватизації пакетів генеруючої компанії буде зобов'язання власників купувати енергетичне вугілля, яке виробляється на українських шахтах.