Газові контракти були підписані під тиском РФ через борги ЄЕСУ - Єхануров

Екс-міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ вважає, що газові контракти з Росією в 2009 році були підписані під тиском через борги корпорації «Єдині енергетичні системи України» (ЄЕСУ) перед Міністерством оборони Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час допиту на засіданні Печерського райсуду Києва з розгляду кримінальної справи за обвинуваченням колишнього прем'єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО в перевищенні повноважень при підписанні газових контрактів з Росією в 2009 році.

«Такі умови можна підписати, коли є залежність», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

За словами Ю.ЄХАНУРОВА, свого часу він зустрічався з генералом російської армії ОЛІЙНИКОМ, який був засуджений до трьох років позбавлення волі і який просив, щоб борги компанії ЄЕСУ (Ю. ТИМОШЕНКО в 1995-1997 роках очолювала корпорацію ЄЕСУ - УНІАН) взяв на себе уряд України.

«Я знав про таку справу, але я заявив, що це неможливо», - сказав він.

Ю.ЄХАНУРОВ також повідомив, що 19 січня 2009 року відбулося засідання уряду, на якому перший віце-прем'єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ пропонував затвердити директиви на проведення газових переговорів. Зокрема, за його словами, обговорювалася ціна в розмірі 450 дол. за тисячу кубометрів газу.

«Я зрозумів, що українська сторона нічого не виграє, а здає свої позиції», - сказав він.

Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що під час засідання Кабміну висловив свою позицію, а пізніше взагалі пішов з цього засідання.

За словами екс-міністра оборони, пізніше йому стало відомо, що О.ТУРЧИНОВ взагалі не ставив директиви на голосування, оскільки багато членів Кабміну висловлювалися проти підписання угод на передбачених в директивах умовах.

У свою чергу, захисник Ю.ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ наполіг, щоб Ю.ЄХАНУРОВ відповів на питання, чи є його стосунки з екс-прем'єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО неприязними.

«Ніякої емоційної складової немає», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

У той же час Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що своїми питаннями до Ю.ЄХАНУРОВУ хоче довести, що він все-таки неприязно до неї ставиться. Зокрема, вона запитала, чи бачив Ю.ЄХАНУРОВ рішення суду і підстави, на яких був засуджений генерал російської армії ОЛІЙНИК.

Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що такого рішення не бачив, однак знає про суть звинувачень через ЗМІ.

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що російський генерал засуджений за маніпуляції з облігаціями, і до ЄЕСУ його справа не має ніякого відношення.

На переконання Ю.ТИМОШЕНКО, всі свідчення Ю.ЄХАНУРОВА, так само як і його заяви щодо начебто боргів ЄЕСУ перед Міноборони Росії, свідчать про його неприязне ставлення до неї.

«Враховуючи наші неприязні в лапках відносини, я відповідаю дуже толерантно на Ваші запитання. Я намагаюся не підніматися до вашого високого рівня спілкування», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ у відповідь на репліку Ю.ТИМОШЕНКО.