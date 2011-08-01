Єхануров: Тимошенко підписала «газові» директиви без належної підтримки міністрів

Колишній міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ заявляє, що екс-прем'єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО підписала в 2009 році «газові» директиви Кабінету міністрів без належної підтримки їх міністрами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЄХАНУРОВ сказав сьогодні під час допиту на судовому засіданні з розгляду кримінальної справи Ю.ТИМОШЕНКО щодо газових угод 2009 року.

«Директиви спочатку були підписані, а потім членів уряду «нагинали», щоб їх підтримали», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

За його словами, для прийняття директив уряду на засіданні 19 січня 2009 року не вистачило голосів, тому питання про затвердження директив був знятий з обговорення.

У той же час, коли Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні на засіданні суду попросила Ю.ЄХАНУРОВА уточнити, чи був у порядку денному того засідання уряду питання про затвердження директив, екс-міністр відповів позитивно. Проте, як випливає із зачитанного суддею Родіоном КІРЄЄВА порядку денного засідання уряду 19 січня, питання було сформульоване інакше, і не містив слів «затвердження директив».

Ю.ЄХАНУРОВ продовжував наполягати на тому, що це засідання було скликане позачергово, і за змістом виступу тодішнього першого віце-прем'єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА уряд мав проголосувати саме за директиви Кабінету міністрів на проведення переговорів між НАК «Нафтогаз Україна» і російським ВАТ «Газпром».

«ТУРЧИНОВ по Вашій вказівці хотів затвердити директиви, якими Україна повністю здала свої інтереси з ініціативи уряду, але це Вам не вдалося. Директиви не були прийняті», - зазначив екс-міністр.

Ю.ТИМОШЕНКО у своїх питаннях до Ю.ЄХАНУРОВА наполягала на тому, що саме за часів його прем'єрства в 2006 році на внутрішньому газовому ринку України з'явився посередник - компанія «РосУкрЕнерго», внаслідок чого Україна втратила можливість закуповувати альтернативний азіатський газ, а також здійснювати транзит газу з Туркменістан і Узбекистан.

У той же час, кілька разів головуючий у справі суддя Р.КІРЄЄВ знімав питання Ю.ТИМОШЕНКО до свідка, як тільки в них використовувалися такі слова, як «тіньова структура», «корупційна структура» тощо. Екс-прем'єр розцінювала такі дії, як «дуже хорошу допомогу суду, коли потрібно захищати« РосУкрЕнерго». Суддя кілька разів просив Ю.ТИМОШЕНКО змінити формулювання питань через те, що в них міститься особиста оцінка Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я не знаю, як поставити питання так, щоб вам сподобалося», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, коли суддя в черговий раз попросив її переформулювати питання щодо причин виникнення на ринку компанії «РосУкрЕнерго» в Україні та її функцій.

Допит Ю.ЄХАНУРОВА триває вже більше двох годин.