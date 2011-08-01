Енергозберігаюче обладнання будуть маркувати спеціальною наклейкою GreenTech

Наприкінці липня 2011 року компанія «ЕБМ-ПАПСТ Україна» повідомила про новий маркетинговий хід компанії німецької штаб-квартири ebm-papst - тепер обладнання, яке містить енергозберігаючі компоненти виробництва ebm-papst, буде позначено спеціальною наклейкою з зеленим логотипом GreenTech.

Про це повідомляють у прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, компанія ebm-papst пропонує виробникам наносити еко-символ GreenTech на всі готові вироби, які містять ЄС-продукти. Наклейка з логотипом GreenTech, нанесена на виріб, буде сигналізувати кінцевим споживачам про відповідність обладнання жорстким європейським нормам енергоефективності та екологічності. Крім того, наклейка GreenTech буде підтверджувати, що виріб під час експлуатації потребує мінімальних витрат на електроенергію та сервісне обслуговування.

Наклейка GreenTech захищена від впливу ультрафіолетового випромінювання, що дозволяє їй перебувати під впливом прямих сонячних променів без втрати своїх колірних характеристик тривалий час. Компанія ebm-papst впевнена, що вироби, позначені знаком GreenTech, в очах споживачів будуть виглядати більш привабливо, порівняно з іншими, таким чином, сприяючи зростанню продажів партнерів ebm-papst і подальшому поширенню ЄС-продуктів ebmpapst в усьому світі.

Довідка УНІАН. Група компаній еbm-papst - провідний світовий виробник вентиляторів і двигунів, є законодавцем в області високоефективної ЕС-технології. Є найбільшим постачальником для 85% світових виробників котлів з використанням вентиляторів, а також 90% виробників конденсаційних котлів.