ВГСУ завтра розгляне касацію у справі про банкрутство «Енергоатома»

17:06, 01 серпня 2011
Енергетика
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Вищий господарський суд України у вівторок, 2 серпня, розгляне касаційну скаргу Дочірнього підприємства Всеукраїнської організації інвалідів України "Фаворит-Плюс" в рамках ініційованої ним справи про банкрутство оператора українських АЕС НАЕК «Енергоатом».

Про це сказано в ухвалі суду від 20 липня по справі № 43/116, копією якого володіє УНІАН.

Згідно з документом, суд, зокрема, розгляне касацію на постанову Київського апеляційного госпсуду від 24 травня, яким підприємству було повторно відмовлено у відкритті провадження у справі про банкрутство НАЕК.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня Господарський суд Києва на підставі закону № 2711 (ним встановлено мораторій на банкрутство підприємств ПЕК до 2013 року) відмовив "Фаворит-Плюс" у визнанні банкрутом НАЕК "Енергоатом". «Фаворт-Плюс» просила визнати компанію банкрутом у зв`язку з непогашенням НАЕК заборгованості за роботи з підвищення радіаційної безпеки експлуатації атомних електростанцій.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.

Компанія об`єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

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