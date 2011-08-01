У судовому засіданні у справі Тимошенко оголошено перерву до 4 серпня

У засіданні Печерського районного суду Києва, який розглядає справу за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у перевищенні повноважень під час підписання газових угод з Росією у 2009 році, оголошено перерву до 10.00 4 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, перерву оголошено для надання новому захиснику Ю.ТИМОШЕНКО Юрію СУХОВУ часу на ознайомлення з матеріалами справи.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО та Ю.СУХОВ просили суд надати два місяці на ознайомлення зі справою.

Під час розгляду клопотання Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що її сторона наполягатиме, щоб на засіданні суду були продемонстровані відеозаписи допитів свідків. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, загалом існує 147 годин таких записів.

Перед розглядом клопотання суд допитав третього за сьогодні свідка у справі - екс-міністра освіти та науки Івана ВАКАРЧУКА. В основному І.ВАКАРЧУК стверджував, що не пам’ятає багатьох фактів, які стосуються цієї справи.