Протягом двох місяців на усіх шахтах України обстежать копри

У зв`язку з аварією на Макіївській шахті ім. Бажанова протягом двох місяців на усіх вугільних підприємствах України буде проведено обстеження копрів, копрових будівель і споруд.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, відповідний наказ уже підписаний Міністерством енергетики і вугільної промисловості та Міністерством надзвичайних ситуацій.

У повідомленні також зазначено, що видобуток вугілля на шахті ім. Бажанова припинений, на даний момент на підприємстві тривають відновлювальні роботи. За попередніми даними, план відновлення буде реалізований протягом 16 місяців.

На цей час частина працівників шахти ім. Бажанова (усього у штольні працюють 3,2 тис. осіб - УНІАН) буде задіяна у підтримці життєдіяльності підприємства, ще частина – буде працевлаштована на інші шахти, сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня у місті Макіївці, що на Донеччині на шахті ім. Бажанова сталося обвалення копра скіпового ствола - надшахтної споруди, в якій розміщуються шахтні підйомні установки.

Баштовий копер заввишки 68,7 метрів був збудований у 1953 році.

У результаті аварії загинули 11 працівників шахти, ще четверо (3 жінки і 1 чоловік) отримали травми різного ступеня тяжкості.