Ціна нафти знову падає на тлі статданих зі США

На світових торгах у вівторок, 2 серпня, ціни на нафту падають на тлі статданих зі США, які викликають стурбованість щодо перспектив розвитку економіки країни, що може знизити попит на "чорне золото".

Так, вартість вересневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку вже знизилася на 0,07 долара, або на 0,07% - до 94,82 долара за барель.

Ціна вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,33 долара, або на 0,28% - до 116,48 долара за барель.

З песимізмом на ринку відреагували на дані про те, що індекс ділової активності в промисловому секторі економіки США в липні знизився до 50,9% з 55,3% у червні, опинившись набагато гірше очікувань аналітиків.

При цьому стримати спад ціни на нафту допомогли новини про те, що палата представників конгресу в США підтримала законопроект підвищення стелі держборгу країни, а голосування в сенаті очікується у вівторок, передає Bloomberg.