У Білорусі ціни на скраплений газ виросли більш ніж на 20%

З понеділка роздрібні ціни на скраплений газ на газозаправках Білорусі підвищилися на 24%, з 1900 рублів за літр до 2370 рублів. Ціни на газ в балонах для населення (для комунально-побутового споживання) зросли на 23% - до 1970 рублів за 1 кг.

Обгрунтовуючи зростання ціни, прес-служба Міністерства економіки Білорусі заявила, що зріджений газ в країні виробляється в основному з імпортованої з Росії сировини.

Однак «діючі в даний час відпускні ціни на гази зріджені не забезпечують рентабельну роботу організацій, що виробляють гази зріджені для комунально-побутового споживання та для заправки автомобільного транспорту».

У зв'язку з цим у Мінекономіки прийнято рішення про їх збільшення.

Російська компанія «Інтер РАО» припинила постачання електроенергії в Білорусь опівночі 29 червня у зв'язку із затримкою оплати за сировину. Пізніше поставки були відновлені, передає "Газета.Ru".