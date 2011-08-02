"Нафтогаз" оголосить тендер на закупівлю ще однієї бурової установки

НАК "Нафтогаз України" оголосить тендер на закупівлю ще однієї сучасної бурової установки.

Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на прес-службу Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

У найближчі дні Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» оголосить тендер на придбання ще однієї сучасної бурової установки, заявив заступник голови правління компанії Вадим ЧУПРУН.

«Відбулась технічна рада, на якій затверджені абсолютно всі технічні характеристики на закупівлю другої установки, глибина буріння якої буде до 120 метрів, що майже вдвічі перевищує ті, які у нас є сьогодні. Це буде надсучасна установка, завтрашній, а не вчорашній день», - зазначив В.ЧУПРУН.

За словами заступника голови правління НАК «Нафтогаз України», тендерні процедури розпочнуться вже найближчим часом.

«Буквально днями ми оголосимо тендер, оголошення буде оприлюднено в офіційних вісниках і на сайтах. Протягом місяця після публікації тендерного оголошення ми будемо приймати комерційні пропозиції від фірм», - зазначив В.ЧУПРУН.

Він підкреслив, що НАК «Нафтогаз України» планує зробити процедуру закупівлі бурової установки найбільш публічною.

«Ми хочемо, щоб ця процедура була найбільш гласною, прозорою, тому запрошуємо представників громадських організацій та засобів масової інформації. На процедуру, яка пов'язана з відкриттям тендерних пакетів, ми хотіли б запросити буквально всіх бажаючих. Нехай вони побачать ціну, побачать і почують відповіді на багато питань, що виникали під час придбання першої бурової», - сказав В.ЧУПРУН.

За його словами, перша бурова установка почне діяти на шельфі Чорного моря вже на початку 2012 року, друга - в кінці 2012 року.

«Лише на Суботінскому родовищі першої бурової установки найближчим часом повинна буде пробурити до 50 свердловин», - зазначив заступник голови правління НАК «Нафтогаз України».

Він підкреслив, що відповідно до завдання, поставленого керівництвом країни, видобуток газу на Чорноморському шельфі до 2015 року буде збільшена в 1,8-2 рази.

«Президент поставив нам завдання по Чорноморці - в 1,8-2 рази збільшити видобуток власного газу. Тому ми зробимо все можливе, щоб це завдання виконати»- підкреслив В.ЧУПРУН.