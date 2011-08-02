Фонд соцстрахування перерахував 11,5 млн.грн. для сімей загиблих гірників
Виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань перерахувала 11,5 млн. грн. сім'ям загиблих під час аварій на шахтах ім. Бажанова і «Суходольська-Східна».
Як повідомляє Міністерство соціальної політики, з цих коштів 8,6 млн. грн. направлено управлінню виконавчої дирекції фонду у Луганській області. Вони, зокрема, призначені для виплат сім'ям загиблих в аварії на шахті «Суходольська-Східна» 29 липня. У фонді нагадали, що 26 загиблих гірників і двоє госпіталізованих були застраховані у фонді.
Фонд провів попередній розрахунок сум страхових виплат, в результаті якого сім'ям загиблих і утриманцям у випадку втрати годувальника буде виплачена: одноразова допомога родині у випадку смерті потерпілого (п'ятирічний заробіток потерпілого) в сумі 10,041 млн. грн.; одноразова допомога утриманцям (однорічний заробіток потерпілого) в сумі 1,554 млн. грн.; витрати на похорони - 158,8 тис. грн.
Крім того, всім утриманцям будуть виплачуватися щомісячні страхові виплати, а також пенсія у зв'язку з втратою годувальника, відповідно до чинного законодавства.
Сім'ям 11 загиблих гірників на шахті ім. Бажанова 29 липня буде виплачено: одноразову допомогу сім'ї в разі смерті потерпілого (п'ятирічний заробіток потерпілого) в сумі 2,604 млн. грн.; одноразову допомогу утриманцям (однорічний заробіток потерпілого) в сумі 295,9 тис. грн.; витрати на похорони - 94, 8 тис. грн.
На сьогодні фонд перерахував управління виконавчої дирекції фонду в Донецькій області 2,9 млн. грн. для вищезазначених виплат.
Як повідомляв УНІАН, вибух на шахті «Суходольська-Східна» стався 29 липня в 01.57 на горизонті 915 м.
У Макіївці трагедія сталася в той же день в 09.23 - обвалився баштовий копр.
Кількість загиблих внаслідок аварії на шахті "Суходольська-Східна" Луганської області склало 26 чол.
Крім того, за даними МНС, вилучено з-під завалів тіла загиблих гірників на шахті ім. Бажанова в Макіївці Донецької області.
Загинули 11 шахтарів і 4 - постраждали (3 гірники у стані середнього ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні м. Макіївки і 1 гірник у вкрай важкому стані госпіталізований до лікарні м. Донецька).