Копр на шахті імені Бажанова міг обвалитись через неякісний бетон - «Макіїввугілля»

Однією з причин руйнування копра на макіївській шахті імені Бажанова могло стати використання неякісного бетону при його будівництві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Макіївці генеральний директор держпідприємства «Макіїввугілля» Станіслав ТОЛЧИН.

Він зазначив, що висновки про причини аварії приблизно за два тижні зробить урядова комісія, підписавши акт про свою роботу.

Разом з тим С. ТОЛЧИН заявив, що вже можна говорити про попередні причини аварії. За його словами, експертами були «взяті проби бетону, який знаходився в основі баштового копра, вони не відповідають стандарту, і однією з причин обвалення стало те, що міцність бетону виявилася набагато нижчою за ту, яка повинна бути».

Крім того, гендиректор зазначив, що баштовий копр був побудований близько 60 років тому, але в 70-і роки на ньому була замінена машина підйому зі шведської на «радянську».

За словами С. ТОЛЧИНА, радянський підйомник був важче і могутніше попереднього, але тоді не було ні методів, ні коштів для правильної установки машини. Він також зазначив, що дозвіл на експлуатацію баштового копра скіпового ствола на макіївській шахті ім. Бажанова, обвалення якого відбулося 29 липня, було видано до 2013 року.

«Всі норми і правила експлуатації баштового копра на шахті ім. Бажанова були дотримані», - сказав гендиректор.

При цьому він додав, що спеціальний інститут, який займається даними питаннями, видав дозвіл на експлуатацію баштового копра на шахті ім. Бажанова до 1 січня 2013 року.

С.ТОЛЧИН відзначив, що технічна перевірка стану копра шкіпового ствола за нормами проводиться один раз на рік, і останній раз подібна перевірка технічних характеристик даної споруди була у вересні 2010 року.

У висновку гендиректор ще раз підкреслив, що всі необхідні висновки зробить урядова експертна комісія.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня в місті Макіївці Донецької області на шахті ім. Бажанова сталося обвалення копра скіпового ствола - надшахтної споруди, в якому розміщуються шахтні підйомні установки.

Баштовий копер заввишки 68,7 метрів був побудований в 1953 році.

У результаті аварії загинули 11 працівників шахти, ще четверо (3 жінки та 1 чоловік) отримали травми різного ступеня тяжкості.