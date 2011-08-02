Держгірпромнагляд перевірить стан шахтних копрів вугледобувних підприємств

Державна служба гірничого нагляду і промислової безпеки проведе позапланову перевірку технічного стану шахтних копрів і підйомних споруд на вугледобувних підприємствах, подібних зруйнованим на шахті ім. Бажанова в Макіївці (Донецька обл.).

Про це йдеться в повідомленні держслужби, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, перевірку всіх 49 копрів буде завершено до 15 серпня.

Відомство також перевірить наявність відповідних експертних висновків щодо продовження експлуатації копрів.

Для проведення перевірок будуть залучені фахівці провідних галузевих інститутів і уповноважених організацій.

Так, під час перевірок здійснюватиметься ультразвукове дослідження елементів конструкцій для визначення можливих внутрішніх руйнувань.

Крім того, буде перевірено наявність конструктивних змін споруд у процесі їх експлуатації.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня в місті Макіївка (Донецька обл.) на шахті ім. Бажанова сталося обрушення копра скипового ствола – надшахтної споруди, в якій розміщуються шахтні підйомні установки.

Баштовий копер заввишки 68,7 метрів було побудовано в 1953 році.

В результаті аварії загинули 11 працівників шахти, ще четверо (3 жінки і 1 чоловік) одержали травми різного ступеня тяжкості.